Centrodestra, Salvini “Deve ripartire da progetti comuni” (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Centrodestra Deve ripartire da alcuni progetti comuni: lavoro, sicurezza, migranti. Il Centrodestra Deve stare unito, non certo ritornare a Casini e Mastella. I giorni del presidente della Repubblica mi portano dietro i rammarico di non aver eletto una donna, ma mi è servito per capire che mentre qualcuno giocava a proporre e unire, altri facevano catenaccio e si limitavano a dei no. Lì il Centrodestra non è esistito molto banalmente”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a “Non stop news” su RTL 102.5. “Domani avete ospite Meloni? Allora mi fermo e l'abbraccio in diretta. Che biglietto le lascerei? E' San Valentino, non può che essere un dolce biglietto: superiamo incomprensioni, divisioni, la gente non vuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilda alcuni: lavoro, sicurezza, migranti. Ilstare unito, non certo ritornare a Casini e Mastella. I giorni del presidente della Repubblica mi portano dietro i rammarico di non aver eletto una donna, ma mi è servito per capire che mentre qualcuno giocava a proporre e unire, altri facevano catenaccio e si limitavano a dei no. Lì ilnon è esistito molto banalmente”. Così Matteo, leader della Lega, a “Non stop news” su RTL 102.5. “Domani avete ospite Meloni? Allora mi fermo e l'abbraccio in diretta. Che biglietto le lascerei? E' San Valentino, non può che essere un dolce biglietto: superiamo incomprensioni, divisioni, la gente non vuole ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “La Lega è al Governo per rappresentare quel centrodestra che è maggioranza nel Paese e che, se di… - Giorgiolaporta : #Salvini non avrebbe vaccinato la figlia per copiare la #Meloni? Ma chi glieli fa i titoli a questi giornali, Peppa… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Centrodestra, Salvini “Deve ripartire da progetti comuni” - - ItaliaNotizie24 : Centrodestra, Salvini “Deve ripartire da progetti comuni” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra deve ripartire da alcuni progetti comuni: lavoro, sicurezza, migranti. Il centr… -