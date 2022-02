Bianca Belair | “Mi aspetto l’ingresso di Bayley o Asuka nell’Elimination Chamber”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Mancano pochi giorni all’Eliminationfemminile che andrà in scena nell’omonimo ppv in Arabia Saudita. Sei ragazze per un posto nella gloria di Wrestlemania. Manca però una partecipante fino ad ora, che arriverà un po’ a sorpresa. Intervistata da Inside The Ropes,ha provato a fare le sue considerazioni. Le parole della“Credo sia difficile capire chi arriverà. Il match è già pieno di ragazze con talento. Penso che la sesta partecipante sarà una sorpresa per tutti. Forse tornerà, o magari. Ultimamente anche Alexa Bliss si è fatta parecchio notare. Chiunque sarà, farà salire veramente tanto il livello del match”.

