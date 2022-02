Alex e Soleil arrivano anche a “Uomini e Donne” con l’amicizia artistica (VIDEO) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Divertente siparietto quello andato in onda oggi al programma “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove protagonisti indiretti sono stati Alex Belli e Soleil Sorge due tra i più grandi protagonisti nel bene e nel male del Gf Vip. Durante la puntata “over” in studio c’erano Franco e Carmela che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Alex e il massaggio hot a Soleil (FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra Alex e Soleil (VIDEO): il web si divide Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Divertente siparietto quello andato in onda oggi al programma “” condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove protagonisti indiretti sono statiBelli eSorge due tra i più grandi protagonisti nel bene e nel male del Gf Vip. Durante la puntata “over” in studio c’erano Franco e Carmela che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,e il massaggio hot a(FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra): il web si divide Gf Vip,mettee la moglie con le spalle al muro ...

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - amandarossi181 : RT @InstantKarma_0: Non me ne capacito. Non capisco gli autori del GF. Alex ha fatto capire tramite fatti che reconquista Delia. Soleil, an… - Sonolagia : RT @solesupporter: Da un lato penso che il televoto sia pilotato, dall’altro penso che saremmo dovuti esser più uniti nel votare Gianluca,… - jezzlieJ : RT @fabioskyblue: Quindi 2 ore di Alex Delia Soleil Blocco Delia Barú Antonio Televoto Sorpresa Lulù Nomination Di Jessica solo due m… - sonoingenua_ : Comunque io ve lo dico che per colpa di Alex e Dolores… Soleil perderà sempre più consensi… almeno che lei non rivo… -