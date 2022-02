Radu addio all’Inter (quasi) certo: sarà contropartita in sede di calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Ionut Radu dirà addio all’Inter a fine stagione Quelli in corso potrebbero con ogni probabilità essere gli ultimi mesi all’Inter per Ionut Radu. Il portiere si aspettava di trovare più spazio, soprattutto in Coppa Italia, e le parole del suo agente nei giorni scorsi ne sono una conferma. Per TMW il club nerazzurro punta ad inserirlo in uno scambio di mercato. “Intanto proseguono i contatti con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi, i due colpi che l’Inter ha programmato per giugno. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è anche quello di inserire qualche contropartita tecnica per ammortizzare l’investimento viste anche le valutazioni dei due giocatori. Una di queste potrebbe essere Radu”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Ionutdiràa fine stagione Quelli in corso potrebbero con ogni probabilità essere gli ultimi mesiper Ionut. Il portiere si aspettava di trovare più spazio, soprattutto in Coppa Italia, e le parole del suo agente nei giorni scorsi ne sono una conferma. Per TMW il club nerazzurro punta ad inserirlo in uno scambio di mercato. “Intanto proseguono i contatti con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi, i due colpi che l’Inter ha programmato per giugno. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è anche quello di inserire qualchetecnica per ammortizzare l’investimento viste anche le valutazioni dei due giocatori. Una di queste potrebbe essere”. L'articolo proviene da intermagazine.

