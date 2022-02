Pasta | costi alle stelle Non solo le bollette | quanto pagheremo un chilo di spaghetti

(Di domenica 13 febbraio 2022) Aumenta tutto. L'energia è carissima. Scaldarsi, spostarsi, fare acquisti sta diventando un affare da ricchi. Ma non tutti gli aumenti che si sono verificati a monte delle catene produttive si sono scaricati sul portafogli dei consumatori. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istat, gennaio 2022, isostenuti dfamiglie per abitazione, acqua, elettricità e combustibili sono cresciuti in un anno del 22,6%, a fronte di un'inflazione del 4,8%. E sempre del 4,8% sono cresciuti i prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto. Quelli che entrano più spesso nel carrello della spesa degli italiani. L'inflazione degli alimentari censita dall'Istat, sempre a gennaio, è un po' più bassa: +3,8%. Ma se il prezzo di cibi e bevande non è esploso, si deve al fatto che produttori e confezionatori hanno ridotto i margini. O addirittura stanno vendendo alla ...

