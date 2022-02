Pagelle Verona Udinese: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI (Di domenica 13 febbraio 2022) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Verona Udinese Le Pagelle dei protagonisti del match tra Verona e Udinese, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Depaoli, Success, Montipò al termine del primo tempo FLOP: Jajalo, Lazovic al termine del primo tempo VOTI Al termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Depaoli, Success, Montipò al termine del primo tempo: Jajalo, Lazovic al termine del primo tempoAl termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gazzettaGranata : Torino-Verona 1-2, le pagelle dei granata per TMW #TorinoFC #FVCG #SFT - infoitinterno : Torino-Verona 1-2, le pagelle dei granata per TMW - marinabeccuti : Torino-Verona 1-2, le pagelle dei granata per TMW - Torinogranatait : Torino-Verona 1-2, le pagelle dei granata per TMW - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Gazzetta dello Sport - Juventus-Verona, le pagelle dei gialloblù -