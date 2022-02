Operazione Golden Orb | i piani segreti per l’incoronazione di Carlo e Camilla

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il The Mail on Sunday ha rivelato in esclusiva ideldel principe. Si tratterà di una cerimonia molto più sobria e semplificata rispetto a quelle dei precedenti monarchi. Protagonista al fianco disarà la moglie, che riceverà la corona al suo fianco. Ecco tutti i dettagli del piano elaborato con il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.