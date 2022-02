Napoli, è davvero tutto finito? Così si rischia (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Napoli pareggia con l’Inter, il Milan vince con la Sampdoria e sembra che gli azzurri siano fuori dalla corsa scudetto. Eppure mancano 13 giornate al termine del campionato di Serie A. Attualmente ci sono due punti di distacco dal Milan capolista, uno dall’Inter, seconda in classifica. I nerazzurri, però, devono recuperare la sfida con il Bologna e quindi possono andare ad un vantaggio di quattro punti, se vincono con gli uomini di Mihajlovic. Il pareggio con l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca, ma non tanto per il punto, quanto perché è sembrato che al Napoli sia mancato il coraggio di osare. Anche alcune scelte di Spalletti sono criticabili e sono sembrate troppo conservative. Napoli e la corsa scudetto Eppure non tutto è perduto. Perché questo campionato di Serie A ci ha insegnato che le cose si possono ... Leggi su napolipiu (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilpareggia con l’Inter, il Milan vince con la Sampdoria e sembra che gli azzurri siano fuori dalla corsa scudetto. Eppure mancano 13 giornate al termine del campionato di Serie A. Attualmente ci sono due punti di distacco dal Milan capolista, uno dall’Inter, seconda in classifica. I nerazzurri, però, devono recuperare la sfida con il Bologna e quindi possono andare ad un vantaggio di quattro punti, se vincono con gli uomini di Mihajlovic. Il pareggio con l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca, ma non tanto per il punto, quanto perché è sembrato che alsia mancato il coraggio di osare. Anche alcune scelte di Spalletti sono criticabili e sono sembrate troppo conservative.e la corsa scudetto Eppure nonè perduto. Perché questo campionato di Serie A ci ha insegnato che le cose si possono ...

