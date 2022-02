Milan-Sampdoria | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 febbraio 2022)è il lunch-match di giornata, che dalle 12.30 prenderà avvio al “Meazza”, nella 25a giornata del campionato diA 21-22. I rossoneri non vogliono mancare l’appuntamento con la vittoria, che potrebbe schiudergli le porte del primo posto. I blucerchiati, tuttavia, hanno l’esigenza di rimanere fuori dalla zona retrocessioni. Ecco come le duepotrebbero scendere in campo oggi. Statistiche e curiosità diIl Diavolo approccia la gara di quest’oggi, dopo il pareggio senza reti fatto registrare in casa contro la Juventus e il successo molto prezioso ottenuto la scorsa settimana nel derby, chiuso con il punteggio di 2-1 (Perisic in gol per i nerazzurri, doppietta di Giroud per la squadra di Pioli) e più di qualche polemica. In casa il ...