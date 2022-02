Michelle Hunziker a Verissimo ricorda Raffaella Carrà, il suo consiglio e rivela di aver detto “no” a Matrix (Di domenica 13 febbraio 2022) Michelle Hunziker è ospite della puntata domenicale di Verissimo in onda oggi, domenica 13 febbraio. La showgirl di origini svizzere è pronta a tuffarsi in una nuova avventura televisiva, ma prima di farlo è arrivato per lei il momento di ripercorrere alcuni periodi molti importanti della sua carriera e della sua vita privata. Michelle Hunziker e il ricordo di Raffaella Carrà: lo speciale consiglio sui capelli Michelle Hunziker ha incontrato Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, per condividere con lei e con il suo pubblico un po’ della sua storia. La showgirl sta per iniziare una nuova esperienza in tv, con il programma Michelle Impossible. Quella che sta per iniziare è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022)è ospite della puntata domenicale diin onda oggi, domenica 13 febbraio. La showgirl di origini svizzere è pronta a tuffarsi in una nuova avventura televisiva, ma prima di farlo è arrivato per lei il momento di ripercorrere alcuni periodi molti importanti della sua carriera e della sua vita privata.e il ricordo di: lo specialesui capelliha incontrato Silvia Toffanin nello studio di, per condividere con lei e con il suo pubblico un po’ della sua storia. La showgirl sta per iniziare una nuova esperienza in tv, con il programmaImpossible. Quella che sta per iniziare è ...

Advertising

Myqueensnking : RT @believeinmusic_: ora che michelle hunziker si è lasciata con trussardi e ha invitato nel suo show eros ramazzotti il mio cuore non smet… - LeilaTopino : RT @MariaCa57745801: Ma Eros Ramazzotti nel programma di Michelle Hunziker ???? ma io non vedo l'ora ???? P.s. Io li shippo ancora ???????? #mich… - pb139 : RT @believeinmusic_: ora che michelle hunziker si è lasciata con trussardi e ha invitato nel suo show eros ramazzotti il mio cuore non smet… - MariaCa57745801 : Ma Eros Ramazzotti nel programma di Michelle Hunziker ???? ma io non vedo l'ora ???? P.s. Io li shippo ancora ????????… - trashaddct : Beh che dire, io in un ritorno Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ci spero #Verissimo -