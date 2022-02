(Di domenica 13 febbraio 2022) Come ben sapete, il ruolo di inviato di Massimiliano Rosolino all’deito per dare nuovamente spazio ad Alvin. Durante le chicche di gossip di Casa Chi sono stati svelati alcuni retroscena sul reality show per quanto riguarda concorrenti edeiuno? “col” Torna Alvin... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

tg2rai : Domani il giorno del ricordo delle vittime dei massacri delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il Tg2 sull'isol… - Gianfrancaiuli1 : RT @Alberto63Al: Non è stato un ritorno il riapprodare all'isola nascosta della casa. Credo fosse il dicembre di un Natale felice, la piogg… - SMSNEWSOFFICIAL : “ #Mompracem l’isola dei documentari ” su Rai 2 racconta l’arcipelago delle Molucche - blogtivvu : Isola dei Famosi, salta uno degli opinionisti? “Problemi col contratto”, tutti i dettagli - CagnacciAldo : Il dipinto 'L’isola dei morti' di Böcklin promette di varcare la soglia della vita ultraterrena attraverso il sogno… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

I fratelli Luca e Gianmarco Onestini all'Famosi ? La risposta definitiva è: No! Ecco tutti i croccanti retroscena di Casa Chi in merito all'indiscrezione (e si è tirata in ballo pure Soleil Sorge ). Salta per un pelo il confronto ...Lo rivela la relazione della Corteconti sulle spese della Regione. Il Fondo europeo di ...conferma incapace di sfruttare le palate di danaro pubblico che arrivano o potrebbero arrivare nell'. ...Se da un lato Nicola Savino ha trovato subito una nuova collocazione dopo le Iene, pare che il nome di Vladimir Luxuria sia saltato perché ci sarebbero dei problemi con il contratto. La prima scelta ...Pubblicità Inoltre tre migranti risulterebbero dispersi per un naufragio al largo dell'isola. Secondo il racconto dei loro compagni di viaggio tratti in salvo e giunti stamani sull'isola, il barchino ...