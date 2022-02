“Il mio ingresso a Uomini e Donne”: Gemma Galgani condivide la foto ricordo, era il 2010 (Di domenica 13 febbraio 2022) quando è iniziata la sua avventura nella trasmissione di Canale 5. Non c’è alcun dubbio, è lei la regina indiscussa del Trono Over. Gemma Galgani è ormai una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne, da tantissimi anni. I L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 13 febbraio 2022) quando è iniziata la sua avventura nella trasmissione di Canale 5. Non c’è alcun dubbio, è lei la regina indiscussa del Trono Over.è ormai una delle protagoniste assolute di, da tantissimi anni. I L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

clocchan : This!! È dura da ammettere ma il mio interesse risalirà con l'ingresso di axb - UPOTUS45 : @Federugby Buona sera, è necessario entrare al proprio fascia orario di ingresso stampato sul biglietto domani? Il… - zazoomblog : “Il mio ingresso a Uomini e Donne”: Gemma Galgani condivide la foto ricordo era il 2010 - #ingresso #Uomini #Donne”… - fvtsQK7bvTo6Viv : @paglialunga00 Sto vicino, non avrà il mio biglietto d'ingresso. - NickyGyjjj : RT @leren7: #Buongiorno. Come rendere in immagine lo squarcio di una dimensione? È, il mio, un problema di grafica che mi prende molto: L'i… -