“Hai vinto tu”. Tali e Quali show, l’annuncio di Carlo Conti dopo una finale tiratissima (Di domenica 13 febbraio 2022) Ultima puntata ieri di Tali e Quali show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Una puntata ricca di spunti che ha fatto sorridere e commuovere. Per l’occasione Carlo Conti ha avuto una giuria d’eccezione, oltra a quella fissa formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, sono arrivati Leonardo Pieraccioni e Ubaldo Pantani che ha indossato i panni di Giovanni Allevi. Uno show nello show prima dell’ultimo atto. A vincere non è stato Luca Cionco, preferito di Cristiano Malgioglio, nei panni di Fabrizio De André. In compenso è riuscito a scalfire il cuore di Malgioglio che ha detto: “Fabrizio è stato il primo a credere in me, se non lo avessi incontrato oggi avrei fatto qualcosa di diverso. La sua voce ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Ultima puntata ieri di, il programma di Rai Uno condotto da. Una puntata ricca di spunti che ha fatto sorridere e commuovere. Per l’occasioneha avuto una giuria d’eccezione, oltra a quella fissa formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, sono arrivati Leonardo Pieraccioni e Ubaldo Pantani che ha indossato i panni di Giovanni Allevi. Unonelloprima dell’ultimo atto. A vincere non è stato Luca Cionco, preferito di Cristiano Malgioglio, nei panni di Fabrizio De André. In compenso è riuscito a scalfire il cuore di Malgioglio che ha detto: “Fabrizio è stato il primo a credere in me, se non lo avessi incontrato oggi avrei fatto qualcosa di diverso. La sua voce ...

Advertising

marcotravaglio : Il Carnevale di Rio per la bizzarra ordinanza del Tribunale civile di Napoli sul nuovo statuto 5Stelle e sull’elezi… - Pierferdinando : La democrazia è malata quando la politica ritiene inutili i tecnici, ma anche quando i tecnici scalzano i politici.… - Horseman003 : @vito22222222 @kruniciano @llucaaax @lucacohen Non hai minimamente seguito la conversione, parli per frasi fatte. V… - rusdosss : RT @giuliaad_: se piaci alle mie migliori amiche, hai vinto già tutto - armonio_davide : @fdondi1 @eurallergico @GuidoCrosetto Hai vinto hai detto la cacata più grande del Sabato. The winner IS Dondi,quello della mostarda. -