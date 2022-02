Guerra del latte, riesplode la protesta dei pastori sardi: “Siamo in ginocchio” (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb – riesplode la protesta del latte in Sardegna. Tre anni dopo la Guerra dei pastori sardi, il “cessate il fuoco” garantito nel 2019 è di fatto terminato. Domani, 14 febbraio, è prevista infatti una grande manifestazione pacifica che si svolgerà all’altezza del ponte tra Bitti e Sologo – poco dopo Nuoro in direzione Olbia -, esattamente dove tutto ebbe inizio con il latte riversato per strada. latte, i pastori sardi: “Peggio di prima” “Oggi la situazione è anche più grave di quella che si viveva allora”, dice Gianuario Falchi, portavoce dei pastori indipendenti. “Diciamo pure che è drammatica perché l’effetto calmierante del prezzo del latte, che in qualche caso ha superato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb –ladelin Sardegna. Tre anni dopo ladei, il “cessate il fuoco” garantito nel 2019 è di fatto terminato. Domani, 14 febbraio, è prevista infatti una grande manifestazione pacifica che si svolgerà all’altezza del ponte tra Bitti e Sologo – poco dopo Nuoro in direzione Olbia -, esattamente dove tutto ebbe inizio con ilriversato per strada., i: “Peggio di prima” “Oggi la situazione è anche più grave di quella che si viveva allora”, dice Gianuario Falchi, portavoce deiindipendenti. “Diciamo pure che è drammatica perché l’effetto calmierante del prezzo del, che in qualche caso ha superato ...

