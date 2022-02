Disastro Western Digital e Kioxia | ora l’impatto sul mercato è certo | in fumo 6 | 5 exabyte di memorie

Leggi su computermagazine

(Di domenica 13 febbraio 2022) Avrà senza dubbio ripercussioni pesanti sulle 6.5dia firmache sono andate in, 13/2/2022 – Computermagazine.itLe due aziende hanno reso noto negli scorsi giorni che sul finire di gennaio si è verificata la contaminazione di un materiale utilizzato nei processi di fabbricazione della memoria 3D NAND (BiCS), e questo ha appunto reso inutilizzabile circa 6.5di3D NAND flash, solitamente usata negli SSD e in moltissimi altri dispositivi elettronici. Il problema, come scrive Hwupgrade.it, ha riguardato in particolare gli impianti giapponesi di Yokkaichi Plant, dislocati rispettivamente nella prefettura di Mie e in quella di Iwate. ...