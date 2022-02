Caos M5s, Di Maio interviene sull’ordinanza: «Il nostro peso politico non è legato a uno statuto» (Di domenica 13 febbraio 2022) «La politica va al di là delle questioni tecniche». Con un post pubblicato su Facebook, Luigi Di Maio prova a ridimensionare le discussioni politiche sulla decisione del tribunale di Napoli di invalidare il nuovo tatuto del Movimento Cinque Stelle, che ha messo in crisi anche la scelta di Giuseppe Conte come leader. «Sono state giornate difficili, che però non devono né abbatterci né rallentare la nostra azione innovatrice», scrive Di Maio. Il ministro degli Esteri evoca per la forza del Movimento il sostegno popolare: «Le iniziative legali sono sempre legittime, ma di certo non possiamo farci scoraggiare. Il peso politico di un Movimento come il nostro deriva dal sostegno popolare, non dalle norme di uno statuto. Chi gioisce per il provvedimento del Tribunale Di Napoli non ha ancora ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) «La politica va al di là delle questioni tecniche». Con un post pubblicato su Facebook, Luigi Diprova a ridimensionare le discussioni politiche sulla decisione del tribunale di Napoli di invalidare il nuovo tatuto del Movimento Cinque Stelle, che ha messo in crisi anche la scelta di Giuseppe Conte come leader. «Sono state giornate difficili, che però non devono né abbatterci né rallentare la nostra azione innovatrice», scrive Di. Il ministro degli Esteri evoca per la forza del Movimento il sostegno popolare: «Le iniziative legali sono sempre legittime, ma di certo non possiamo farci scoraggiare. Ildi un Movimento come ilderiva dal sostegno popolare, non dalle norme di uno. Chi gioisce per il provvedimento del Tribunale Di Napoli non ha ancora ...

