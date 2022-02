Biathlon | Pechino 2022 | Dorothea Wierer sbaglia troppo ed è sesta | Røiseland oro anche nell’inseguimento femminile

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) Una gara da tregenda quella dell’inseguimentodi, valida per le Olimpiadi Invernali di(Cina). Neve e vento ad accompagnare le atlete in un contesto molto complicato da affrontare. Ebbene, Marte Olsbuha fatto il back-to-back e dopo la sprint conquistala pursuit odierna. Come fatto dalla tedesca Laura Dahlmeier quattro anni fa a PyeongChang (Corea del Sud), la norvegese ha dato dimostrazione di essere la più forte, dando seguito a quanto si era visto già nel corso di questi Giochi e della stagione di Coppa del Mondo, ricordando le vittorie a Östersund, Hochfilzen. Oberhof e a Ruhpolding. Per la scandinava una gara con un solo errore nel terzo poligono che non ha alterato per nulla le proprie certezze, potendo contare su una velocità ...