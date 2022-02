Atp Buenos Aires 2022, è di nuovo il regno di Ruud: detronizzato Schwartzman (Di domenica 13 febbraio 2022) Casper Ruud torna a regnare al torneo Atp di Buenos Aires. Il norvegese, che aveva già trionfato nell’edizione del 2020, si prende con merito anche quella del 2022 andando ad estromettere in tre set (5-7 6-2 6-3) il padrone di casa Diego Schwartzman (vincitore proprio l’anno scorso) dopo 2h e 37 minuti di gioco. Per lui si tratta del settimo titolo in carriera, il sesto ottenuto sull’amata terra battuta. Impressionante la striscia di vittorie (ben diciotto) negli eventi 250 sul rosso del tennista di Oslo, che ha portato a casa gli ultimi cinque tornei a cui ha partecipato (Ginevra, Bastad, Gstaad, Kitzbuhel e per l’appunto Buenos Aires). Per il giocatore scandinavo si conferma anche l’imbattibilità sui campi della capitale argentina. IL MATCH – Il primo set è ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Caspertorna a regnare al torneo Atp di. Il norvegese, che aveva già trionfato nell’edizione del 2020, si prende con merito anche quella delandando ad estromettere in tre set (5-7 6-2 6-3) il padrone di casa Diego(vincitore proprio l’anno scorso) dopo 2h e 37 minuti di gioco. Per lui si tratta del settimo titolo in carriera, il sesto ottenuto sull’amata terra battuta. Impressionante la striscia di vittorie (ben diciotto) negli eventi 250 sul rosso del tennista di Oslo, che ha portato a casa gli ultimi cinque tornei a cui ha partecipato (Ginevra, Bastad, Gstaad, Kitzbuhel e per l’appunto). Per il giocatore scandinavo si conferma anche l’imbattibilità sui campi della capitale argentina. IL MATCH – Il primo set è ...

