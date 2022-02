Ucraina, la partita a poker tra Russia e Usa continua: chi farà la prossima mossa e cosa rischia Putin? (Di sabato 12 febbraio 2022) Biden ha delineato scenari allarmanti che vedrebbero la Russia invadere l'Ucraina già nei prossimi giorni. Dal canto suo, Putin sta ragionando sulle prossime mosse: difficile che forzi la mano e si spinga ad un attacco militare vero e proprio. Quali scenari si prospettano? Lo spiega Giordano Stabile ripercorrendo le ultime tappe della crisi Ucraina. Leggi su lastampa (Di sabato 12 febbraio 2022) Biden ha delineato scenari allarmanti che vedrebbero lainvadere l'già nei prossimi giorni. Dal canto suo,sta ragionando sulle prossime mosse: difficile che forzi la mano e si spinga ad un attacco militare vero e proprio. Quali scenari si prospettano? Lo spiega Giordano Stabile ripercorrendo le ultime tappe della crisi

