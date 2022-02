Torino-Venezia 1-2 LIVE | la ribalta Crnigoj!

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Venezia ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 20:45 ??#TorinoVenezia #SFT - sportface2016 : #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltar… - VeneziaFC_IT : Busio, che era stato ammonito nel primo tempo, viene sostituito da Tessmann per evitare qualsiasi rischio. 55' | T… - LucaTraini1 : RT @trararitipi: #Cultura La nostra #civiltà è un #sogno ad angolo retto - SkySport : Torino-Venezia 1-2 al 55': segui il LIVE #SkySerieA #SerieA #SkySport #TorinoVenezia #Torino #Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Venezia

DIRETTA(RISULTATO 1 - 1): PAREGGIA HAPS! Ilcol passare dei minuti cresce esponenzialmente, al 35 Aramu va vicino al pari con un gran sinistro che manca di poco il bersaglio, ma al 38 ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Brekalo FLOP: Henry VOTI ...TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ... Buongiorno. Allenatore: Juric. VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Svoboda, Haps; Cuisance, Busio (10' st Tessmann), Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. A ...Il terzino surinamese in gol contro il Torino nel primo tempo del match del suo Venezia contro i granata ha una storia particolarmente tormentata, e una inestinguibile voglia di mostrare al mondo la ...