Sofia Goggia torna in pista: è 12esima in prova. Il 15 febbraio la gara (Di sabato 12 febbraio 2022) C’era attesa per la prima prova cronometrata della discesa libera di Sofia Goggia. prova superata dall’azzurra che sta tentando il tutto per tutto per essere al via della gara in programma il 15 febbraio e difendere il titolo olimpico dopo la brutta caduta di Cortina. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 12 febbraio 2022) C’era attesa per la primacronometrata della discesa libera disuperata dall’azzurra che sta tentando il tutto per tutto per essere al via dellain programma il 15e difendere il titolo olimpico dopo la brutta caduta di Cortina.

