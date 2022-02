Siamo davvero pronti a un’Italia senza Draghi? (Di sabato 12 febbraio 2022) Bisogna cominciare ad abituarsi. All’Italia senza Draghi. La conferenza stampa di ieri del premier è stata rivelatrice. Nella ruvidezza – forse poco istituzionale ma del tutto in linea col personaggio – sciorinata da SuperMario (“Escludo un mio ingresso in politica, se cerco un lavoro lo trovo da solo…”), molti hanno visto la voglia di togliersi sassi dalle scarpe, a cominciare dal macigno della mancata elezione al Quirinale. E’ verosimile. Però guai a pensare ad viscerale fallo di reazione. Infatti oltre che essere universalmente riconosciuto capace, il personaggio è anche conseguentemente ambizioso. Soprattutto poco incline ai minuetti del linguaggio di Palazzo, alle ipocrisie e alle giravolte lessicali nonché programmatiche di vari leader di partito. Per cui Draghi è andato dritto al punto. C’è solo un anno di governo davanti con ... Leggi su formiche (Di sabato 12 febbraio 2022) Bisogna cominciare ad abituarsi. All’Italia. La conferenza stampa di ieri del premier è stata rivelatrice. Nella ruvidezza – forse poco istituzionale ma del tutto in linea col personaggio – sciorinata da SuperMario (“Escludo un mio ingresso in politica, se cerco un lavoro lo trovo da solo…”), molti hanno visto la voglia di togliersi sassi dalle scarpe, a cominciare dal macigno della mancata elezione al Quirinale. E’ verosimile. Però guai a pensare ad viscerale fallo di reazione. Infatti oltre che essere universalmente riconosciuto capace, il personaggio è anche conseguentemente ambizioso. Soprattutto poco incline ai minuetti del linguaggio di Palazzo, alle ipocrisie e alle giravolte lessicali nonché programmatiche di vari leader di partito. Per cuiè andato dritto al punto. C’è solo un anno di governo davanti con ...

