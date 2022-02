Sassuolo-Roma, Dionisi: “Traore si è scusato. Con i giallorossi ce la possiamo giocare” (Di sabato 12 febbraio 2022) “Traore? Era lui che doveva chiedere scusa alla squadra e a me, e così è stato. Junior a 5 minuti dal cambio era venuto a scusarsi. Ma era importante che si scusasse con la squadra e lo ha fatto”. Così il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto nella conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Roma di Mourinho. Sull’assenza di Scamacca e Raspadori: “Non possiamo farci niente. Giocheremo contro la Roma ma giocherà qualcun altro al posto loro. Dovremo fare partita anche a prescindere dalle assenze e non saranno le uniche due assenze ma dobbiamo farci l’abitudine. La Roma ha nettamente qualcosa in più rispetto a noi, ha un obiettivo diverso, ma sulla partita secca ce la possiamo giocare”. Sugli infortunati: ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) “? Era lui che doveva chiedere scusa alla squadra e a me, e così è stato. Junior a 5 minuti dal cambio era venuto a scusarsi. Ma era importante che si scusasse con la squadra e lo ha fatto”. Così il tecnico del, Alessio, è intervenuto nella conferenza stampa in vista del match di Serie A contro ladi Mourinho. Sull’assenza di Scamacca e Raspadori: “Nonfarci niente. Giocheremo contro lama giocherà qualcun altro al posto loro. Dovremo fare partita anche a prescindere dalle assenze e non saranno le uniche due assenze ma dobbiamo farci l’abitudine. Laha nettamente qualcosa in più rispetto a noi, ha un obiettivo diverso, ma sulla partita secca ce la”. Sugli infortunati: ...

