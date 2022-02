Pontecagnano Faiano | memoria e legalità nel ricordo di Fortunato e Claudio VIDEO

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa mattina ala cerimonia commemorativa del trentesimo anniversario del sacrificio dei carabinieriArena ePezzuto, Medaglia d’Oro al Valor Militare. La funzione, organizzata dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Salerno e dal Comune di, si è svolta a partire dalle ore 10:30, quando il parroco Don Marco Ventura ed il cappellano Don Carlo Lamelza hanno officiato la Santa Messa nella Chiesa San Benedetto di. A seguire, è avvenuta la deposizione delle corone presso Piazza Garibaldi, luogo in cui i due, ancora giovanissimi, persero la vita per mano di malviventi durante un posto di controllo. Dopo la sistemazione dei fiori sotto la lapide dedicata ...

I carabinieri Fortunato Arena e Claudio Pezzuto persero la vita il 12 febbraio del 1992, rispettivamente, a soli 23 e 29 anni, durante un controllo a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno.