Napoli Inter: addio spauracchio Coppa d’Africa, Spalletti ora o mai più (Di sabato 12 febbraio 2022) Il sabato della Serie A vivrà sulla sfida di cartello Napoli Inter che potrebbe riportare i partenopei in vetta alla classifica e mettere nei guai i nerazzurri Che pomeriggio ci attende al Maradona, Napoli Inter promette scintille, spettacolo e forse addirittura un ribaltone nelle gerarchie sin qui lasciate sul cammino dalla Serie A. Perché l’inciampo della capolista nel derby della Madonnina ha aperto scenari poco credibili fino a una decina di giorni fa. In questo senso è una partita da grande occasione per gli azzurri. Anche perché Luciano Spalletti ha scongiurato lo spauracchio del mese di gennaio che forse esagerate preoccupazioni aveva provocato. I partenopei hanno fatto incetta di punti in questo inizio di 2022 e ora ritroveranno pure due colonne come Anguissa e Koulibaly, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il sabato della Serie A vivrà sulla sfida di cartelloche potrebbe riportare i partenopei in vetta alla classifica e mettere nei guai i nerazzurri Che pomeriggio ci attende al Maradona,promette scintille, spettacolo e forse addirittura un ribaltone nelle gerarchie sin qui lasciate sul cammino dalla Serie A. Perché l’inciampo della capolista nel derby della Madonnina ha aperto scenari poco credibili fino a una decina di giorni fa. In questo senso è una partita da grande occasione per gli azzurri. Anche perché Lucianoha scongiurato lodel mese di gennaio che forse esagerate preoccupazioni aveva provocato. I partenopei hanno fatto incetta di punti in questo inizio di 2022 e ora ritroveranno pure due colonne come Anguissa e Koulibaly, ...

