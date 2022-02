Monza | Berlusconi allo stadio contro la Spal | non accadeva da due anni

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il presidente delsi è presentatonel matchlaSilviosi rivede sugliti dell’U Power Stadium. Il presidente del, infatti, è apparso a sorpresa sulle tribune dell’impianto per assistere al matchlamancavada due, era il febbraio del 2020 e il club brianzola vince 4-0il Lecco in Serie C. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ultima partita vista in tribuna era stata quella contro il Lecco in Serie C l'1 febbraio 2020, vinta 4 - 0 dal. Di fianco aAdriano Galliani, come ai tempi del Milan. ...Con il coro che parte "Portaci in Europa,portaci in Europa". Poco prima era partito il coro contro il Pisa, avversario delnel prossimo turno casalingo 11'pt - Dopo un paio di ...Silvio Berlusconi, presidente del Monza, è tornato allo U-Power Stadium per assistere alla sfida tra il club brianzolo e la Spal, gara di Serie B. Dopo quindi i problemi di salute che nei mesi scorsi ...Non si vedeva dal primo febbraio del 2020, oggi Silvio Berlusconi è tornato allo stadio. Dopo due anni lontano dai campi, si rivede sugli spalti del U-Power di Monza: l'ultima volta, i biancorossi ...