Manovre russe con 30 navi militari nel Mar Nero

(Di sabato 12 febbraio 2022) La guerra non è stata ancora dichiarata e forse c'è ancora un margine per scongiurarla, ma intanto tutti si stanno preparando a questa eventualità, in particolare la Russia che ha schierato più di 30 ...

La marina russa ha avviato stamane esercitazioni su larga scala nel Mar Nero muovendo 30 navi da Sebastopoli e Novorossijsk. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca sottolineando che lo ...