LIVE Pattinaggio di figura | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Papadakis-Cizeron incantevoli! Attesa per Guignard-Fabbri!

(Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12: Tocca ora agli statunitensi Madison Chock e Evan Bates. Di Redondo Beach, 29 anni lei, di Ann Arbor, 32 anni lui. Si allenano a Montreal sotto la guida di Marie-France Dubreuil, P. Lauzon, R. Haguenauer. Sono stati noni agli ultimi Giochi Olimpici, hanno vinto le ultime due edizioni dei Four Continents a cui hanno partecipato, quarti agli ultimi Mondiali. Musica. Blues: Myboi di Billie Eilish. Blues: Therefore I am di Billie Eilish. Hip Hop: Bad Guy di Billie Eilish 15.10: Prestazione di alta qualità dei campioni mondiali ed europei Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov. Sicuramente meno coinvolgenti dei francesi, qualcosa in meno sulle componenti del programma per loro che totalizzano un punteggio di 88.85 (50.26+38.59) primato personale e secondo posto a 2 punti dai francesi 15.05: Si apre l’ultimo ...