L'amica geniale 3, anticipazioni 2^ puntata 13 febbraio: la denuncia di Elena (Di sabato 12 febbraio 2022) L'amica geniale 3 tornerà in onda il 13 febbraio con la seconda puntata composta dagli episodi intitolati rispettivamente La cura e Guerra fredda nella quale Elena cercherà di aiutare Lila grazie alla sua professione di giornalista e scrittrice famosa. La giovane, infatti, riuscirà a farsi pubblicare un articolo di denuncia sulle gravi condizioni lavorative nelle fabbriche. Poco dopo, insieme all'amica cercherà di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma non sarà facile. Infine, sposerà Pietro in una cerimonia intima, ma poi dovrà ingoiare un boccone amaro a causa della suocera. L'amica geniale 3, trama 13 febbraio: Elena pubblica un articolo di denuncia sulle condizioni ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 12 febbraio 2022) L'3 tornerà in onda il 13con la secondacomposta dagli episodi intitolati rispettivamente La cura e Guerra fredda nella qualecercherà di aiutare Lila grazie alla sua professione di giornalista e scrittrice famosa. La giovane, infatti, riuscirà a farsi pubblicare un articolo disulle gravi condizioni lavorative nelle fabbriche. Poco dopo, insieme all'cercherà di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma non sarà facile. Infine, sposerà Pietro in una cerimonia intima, ma poi dovrà ingoiare un boccone amaro a causa della suocera. L'3, trama 13pubblica un articolo disulle condizioni ...

