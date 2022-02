“Ha mentito a tutti”. Accusa choc a Soleil, viene fuori tutto e al GF Vip esplode il caso (Di sabato 12 febbraio 2022) Si può mettere decisamente male ora per Soleil Sorge, alla luce di quanto successo in queste ore. Sul suo conto sono piovute accuse davvero gravi e sicuramente sarà messa al corrente della situazione il prima possibile. Come detto, lei è ancora ignara di tutto, ma fuori dal ‘GF Vip’ c’è chi l’ha demolita con parole destinate ad alzare un enorme polverone. E staremo a vedere come reagirà, quando saprà di queste considerazioni poco lodevoli espresse da una che conosce bene. Ma anche dentro al ‘GF Vip’ la tensione è alta. Nelle ultime ore Soleil Sorge si è avvicinata a Manila Nazzaro e si è potuto sentire la ragazza dirle: “Lavali questi piatti”. E Manila ha replicato immediatamente: “Lavali pure tu Sole, ogni tanto. C’è anche un detersivo famosissimo”. E la giovane ha reagito ancora rendendosi protagonista del gesto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Si può mettere decisamente male ora perSorge, alla luce di quanto successo in queste ore. Sul suo conto sono piovute accuse davvero gravi e sicuramente sarà messa al corrente della situazione il prima possibile. Come detto, lei è ancora ignara di, madal ‘GF Vip’ c’è chi l’ha demolita con parole destinate ad alzare un enorme polverone. E staremo a vedere come reagirà, quando saprà di queste considerazioni poco lodevoli espresse da una che conosce bene. Ma anche dentro al ‘GF Vip’ la tensione è alta. Nelle ultime oreSorge si è avvicinata a Manila Nazzaro e si è potuto sentire la ragazza dirle: “Lavali questi piatti”. E Manila ha replicato immediatamente: “Lavali pure tu Sole, ogni tanto. C’è anche un detersivo famosissimo”. E la giovane ha reagito ancora rendendosi protagonista del gesto ...

57patty57 : @adeguapa_ Quindi, con la scusa di 'tutelare' hai mentito a tutti lì dentro sole...perché dovrebbero crederti ades… - emystorieslive : Le sue 'amiche' a difenderla, ma sappiamo tutti che un giorno si tradiranno a vicenda. La cosa che non capiscono è… - alltjmeyoongi : @fixsxng AMO LI SONO TUTTI PAZZI, RUE HA TRATTATO MALE PER ANNI QUELLA CHE È STATA LA SUA MIGLIORE AMICA DI UNA VIT… - Arabella_88888 : @carmelitadurso @pomeriggio5 Non fatevi prendere in giro da Biagio un'altra volta. Non vi è bastato quando ha menti… - AlessandraRapi : @Marius85616507 Nastase ha inquinato la scena di un crimine, poi ha MENTITO dicendo che nn era stato nel vicolo dov… -