Giulia Pauselli è incinta: Marcello Sacchetta papà, l'annuncio ad Amici (Di sabato 12 febbraio 2022) Giulia Pauselli è incinta di Marcello Sacchetta. l'annuncio, così come riporta la pagina Twitter di Amici News, è stato dato proprio nel corso della nuova registrazione di Amici 21 che andrà in onda domani. Giulia Pauselli è incinta: Marcello Sacchetta presto papà Marcello Sacchetta, tra gli ospiti della puntata di Amici che vedremo domani dalle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

