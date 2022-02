Dove vedere Monopoli-Bari | streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud?

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il match, valido per la ventiquattresima giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca sabato 12 febbraio alle ore 17.30 nello stadio Vito Simone Veneziani di. I padroni di casa sono terzi a quota 42 mentre gli ospiti sono primi in classifica con 51 punti . Le probabili formazioni diSerie C L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tvil match Serie C-Catania: ...

Advertising

IncBeelzebub : @lamonicamaggi @ForoContadino Ma che bello..a Roma!! Adesso vado a vedere esattamente dove! - acquafelice : RT @exmpatia: preparatevi al prossimo twitter down e cioè quando uscirà il cazzo di trailer della s5 di haikyuu dove faranno vedere la cazz… - Pall_Gonfiato : Ecco dove vedere #Monopoli-#Bari - AdoFRANZO : @AdmGov Ma dove si può vedere qual è l’estrazione? - sicadebora2 : RT @anna69787005: REGIAAAA non ci interessano questi che dormono !!!!! Vogliamo vedere dove sia andata Barú #jeru #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Dove vedere

Sky Sport

la partita Napoli - Inter si gioca oggi, sabato 12 febbraio 2022, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli per la 25giornata di campionato. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:...la partita Il match tra Catania e Picerno, in programma sabato 12 febbraio 2022, verrà giocato allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Il fischio d'inizio della gara valida per la ...La stessa curiosità di vedere come si comporterà la nuova Juve con Vlahovic ... Ajax – andata mercoledì 23 febbraio ore 21.00/ritorno martedì 15 marzo ore 21.00 Dove vedere la Champions League in tv I ...Di seguito, le probabili formazioni, le ultime news sul match e dove poterlo vedere in tv e streaming. La gara che vale la 25^ giornata di Serie A tra Torino e Venezia, sarà trasmessa in esclusiva da ...