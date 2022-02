“Devo farlo”. Mattia fuori da Amici, subito il gesto per Raimondo Todaro dopo la sua uscita di scena (Di sabato 12 febbraio 2022) Mattia Zenzola è stato uno dei migliori allievi di latino americano di Amici 21. A causa di un infortunio ha dovuto abbandonare il talent di Maria De Filippi. L’esito del referto medico è stato riportato da Raimondo Todaro, che però ha dato al ballerino anche una bella notizia: come era successo ad Andreas Muller, anche lui avrà la possibilità di tornare a settembre. Pertanto la corsa al serale di Mattia Zenzola si ferma a pochi passi dal traguardo. “Sono due mesi Matti, dai due ai tre mesi. Però ci hai provato. Mi dispiace tanto. Sai perché non piango? C’è anche un bicchiere mezzo pieno, a settembre hai un banco! Non c’è Christian però il banco ce l’hai!”, sono state le parole di Raimondo Todaro rivolte al ragazzo. Proprio come successo ad Andreas, anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)Zenzola è stato uno dei migliori allievi di latino americano di21. A causa di un infortunio ha dovuto abbandonare il talent di Maria De Filippi. L’esito del referto medico è stato riportato da, che però ha dato al ballerino anche una bella notizia: come era successo ad Andreas Muller, anche lui avrà la possibilità di tornare a settembre. Pertanto la corsa al serale diZenzola si ferma a pochi passi dal traguardo. “Sono due mesi Matti, dai due ai tre mesi. Però ci hai provato. Mi dispiace tanto. Sai perché non piango? C’è anche un bicchiere mezzo pieno, a settembre hai un banco! Non c’è Christian però il banco ce l’hai!”, sono state le parole dirivolte al ragazzo. Proprio come successo ad Andreas, anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Devo farlo Empoli - Cagliari, Mazzarri: "Più difficile che contro l'Atalanta" Devo capire come sta fisicamente e può essere una risorsa importante per noi". Sul clima nello ... Ancora non ha il ritmo alto per 90 minuti, non credo si conveniente farlo partite dal primo minuto, ma ...

Ivano Marescotti dà l'addio alle scene: 'Ho avuto l'onore di recitare con Hopkins. Ora mi dedico ad altro' E' stato divertente, devo riconoscerlo, anche se mi sentivo un infiltrato, perché mi ero tuffato in ... Ultimamente, per la pandemia, questo non abbiamo potuto farlo, così abbiamo registrato le scene, ...

