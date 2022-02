Delia Duran e Antonio: è solo amicizia? Il gioco sta cambiando… (Di sabato 12 febbraio 2022) Delia Duran e Antonio è solo un’amicizia tra i due concorrenti del Gf Vip? Delia Duran e Antonio sono sempre più vicini, giocano, si cercano. Tra Delia e Antonio è solo un’amicizia o sta nascendo qualcosa di più? I due giorno dopo giorno sembrano essere sempre più vicini, si cercano e passano molto tempo insieme. Dopo la serata trascorsa con gli altri vip, si trasferiscono nella stanza blu, dove c’è anche Nathaly. E Delia raggiunge Antonio nel suo letto, i due si scambiano un abbraccio mentre Antonio le chiede: “Hai bisogno d’affetto?” Nathaly, incuriosita dal rapporto tra i due, inizia a sondare il terreno, facendo ai due ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 febbraio 2022)un’tra i due concorrenti del Gf Vip?sono sempre più vicini, giocano, si cercano. Traun’o sta nascendo qualcosa di più? I due giorno dopo giorno sembrano essere sempre più vicini, si cercano e passano molto tempo insieme. Dopo la serata trascorsa con gli altri vip, si trasferiscono nella stanza blu, dove c’è anche Nathaly. Eraggiungenel suo letto, i due si scambiano un abbraccio mentrele chiede: “Hai bisogno d’affetto?” Nathaly, incuriosita dal rapporto tra i due, inizia a sondare il terreno, facendo ai due ...

