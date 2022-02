Advertising

SamueleMilone : Conglomerandocene: ‘Brividi’ (lettera di Pietro Pacciani a Mario Vanni) -

Ultime Notizie dalla rete : Conglomerandocene Brividi

Rolling Stone Italia

... c'era qualcuno che smanettava su Ableton preparandosi all'esordio? Leggi anche Ti senti più Jovanotti o Grignani?: '' (lettera di Pietro Pacciani a Mario Vanni) A. P. : ...E mi vengono iperché prima di coricarmi leggo Piccoli. Almeno quello potrò?!?! Altre notizie su:Dai, non scappare da qui, resta qua che si ragiona. Non lasciarmi così, nudo con i brividi, e passami quell’asciugamano, che manco il bolide dell’acqua calda funziona qua in carcere! A volte non so ...