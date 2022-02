Chi è Lara Gut | la signora di Pechino e moglie di Behrami

Leggi su gqitalia

(Di sabato 12 febbraio 2022) È già ladi questi Giochi olimpici dicosì come o era stata a Cortina dei Mondiali 2021.Gut Berhami, un po' italiana un po' svizzera, è soprattutto cittadina del mondo e grande protagonista del circo Bianco dove ha debuttato giovanissima. Ai giochi Olimpici invernali di2022 ha già vinto il bronzo in gigante dietro alla nostra Federica Brignone e a Sara Hector, ma poi, pochi giorni fa, si è presa anche l’oro in superG, il sigillo più brillante che mancava alla sua immensa carriera e agli scaffali del forziere di casa svizzera. Ora la sua storia è leggenda, ma comincia con una bimba bionda che non sapeva perdere. L'articolo è stato aggiornato il 12 febbraio 2022 Cortina 2021, Mondiali di sci alpino – Parla quattro lingue, è bionda, tosta e vincente.Gut ...