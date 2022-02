Can Yaman rompe il silenzio: “Francesca Chillemi? Ecco com’è il nostro rapporto” (Di sabato 12 febbraio 2022) Can Yaman e Francesca Chillemi al lavoro per la fiction Viola come il mare. Lui rivela: “Andiamo molto d’accordo” Da quando sono iniziate le riprese della fiction Viola come il mare il gossip su Can Yaman e Francesca Chillemi ha tenuto alta l’attenzione mediatica. I due attori protagonisti di Viola come il mare si sono mostrati molto insieme e in sintonia all’inizio delle riprese. Come al solito quando si tratta di Can Yaman basta poco per far circolare voci su nuove presunte fidanzate. Questa volta però le voci sono state più ingombranti del previsto visto che Francesca Chillemi ha un compagno e una figlia. Raggiunto dai microfoni di RTL 102.5 per la prima volta l’attore ha parlato della collega. Su Francesca ... Leggi su cityroma (Di sabato 12 febbraio 2022) Canal lavoro per la fiction Viola come il mare. Lui rivela: “Andiamo molto d’accordo” Da quando sono iniziate le riprese della fiction Viola come il mare il gossip su Canha tenuto alta l’attenzione mediatica. I due attori protagonisti di Viola come il mare si sono mostrati molto insieme e in sintonia all’inizio delle riprese. Come al solito quando si tratta di Canbasta poco per far circolare voci su nuove presunte fidanzate. Questa volta però le voci sono state più ingombranti del previsto visto cheha un compagno e una figlia. Raggiunto dai microfoni di RTL 102.5 per la prima volta l’attore ha parlato della collega. Su...

