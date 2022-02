Buone notizie per il Barcellona: Xavi recupera una pedina importante (Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano di Barcellona molto vicino alle vicende del club blaugrana, può sorridere Xavi in vista del doppio impegno di Europa League contro il Napoli. Xavi BarcellonaNella giornata di ieri infatti, Adama Traoré non si era allenato a causa di un problema fisico, ma stamattina era regolarmente presente in gruppo con il resto dei compagni. Il Barcellona domani sfiderà l’Espanyol nel derby in Liga e poi sarà il turno della sfida contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano dimolto vicino alle vicende del club blaugrana, può sorriderein vista del doppio impegno di Europa League contro il Napoli.Nella giornata di ieri infatti, Adama Traoré non si era allenato a causa di un problema fisico, ma stamattina era regolarmente presente in gruppo con il resto dei compagni. Ildomani sfiderà l’Espanyol nel derby in Liga e poi sarà il turno della sfida contro gli azzurri di Luciano Spalletti.

Advertising

AlbertoBagnai : Buone notizie! Questo sotto i sei cuori sono io (la somiglianza è evidente) e l’occhio dell’artista vede quello che… - ladyonorato : Oggi voglio condividere con voi delle buone notizie. Cominciano a costituirsi i Presidi in Sicilia… - PaoloCond : Ciao Bruno, buone notizie da quaggiù #Senegal - KillNoAnimals : RT @_DAGOSPIA_: BUONE NOTIZIE PER I GOLOSI: CAFFÈ, CACAO E ALCOL FANNO BENE AL CUORE! MA SOLO IN PICCOLE QUANTITA'.. - _DAGOSPIA_ : BUONE NOTIZIE PER I GOLOSI: CAFFÈ, CACAO E ALCOL FANNO BENE AL CUORE! MA SOLO IN PICCOLE QUANTITA'..… -