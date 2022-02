Un tranquillo giorno da record (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Italia è un bronzo che vale «Doro» come quello firmato da Dorothea Wierer. Anzi, sono due i bronzi - il vicentino Davide Ghiotto, terzo nei 10 mila metri dello speed skating, e l’altoatesina signora della sprint 7.5 km del biathlon, Dorothea Wierer - in una giornata da record per i colori azzurri. Dal ghiaccio della pista lunga, alla neve fra sci e carabina, Davide e «Doro» hanno suonato la nona e la decima sinfonia per l’Italia delle medaglie. Con questi due bronzi, a distanza di pochi minuti e a una settimana dall’inizio della XXIV Olimpiade invernale, i 118 azzurri hanno già superato se stessi. Se nel 2018, a PyeongChang, il bottino sudcoreano si fermò a 10 sigilli, ora, il risultato è già eguagliato e non si può che migliorare, perché siamo solo al giro di boa di queste Giochi olimpici. E non è tutto: le dieci medaglie azzurre sono un fiore che ha petali in otto ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Italia è un bronzo che vale «Doro» come quello firmato da Dorothea Wierer. Anzi, sono due i bronzi - il vicentino Davide Ghiotto, terzo nei 10 mila metri dello speed skating, e l’altoatesina signora della sprint 7.5 km del biathlon, Dorothea Wierer - in una giornata daper i colori azzurri. Dal ghiaccio della pista lunga, alla neve fra sci e carabina, Davide e «Doro» hanno suonato la nona e la decima sinfonia per l’Italia delle medaglie. Con questi due bronzi, a distanza di pochi minuti e a una settimana dall’inizio della XXIV Olimpiade invernale, i 118 azzurri hanno già superato se stessi. Se nel 2018, a PyeongChang, il bottino sudcoreano si fermò a 10 sigilli, ora, il risultato è già eguagliato e non si può che migliorare, perché siamo solo al giro di boa di queste Giochi olimpici. E non è tutto: le dieci medaglie azzurre sono un fiore che ha petali in otto ...

Advertising

wilvis1970 : RT @Rosalba_Falzone: @VittorioSgarbi @stampasgarbi E tranquillo che i 300/400 morti al giorno non rientrano tra il 10% dei non vaccinati, i… - maxpat72 : RT @Rosalba_Falzone: @VittorioSgarbi @stampasgarbi E tranquillo che i 300/400 morti al giorno non rientrano tra il 10% dei non vaccinati, i… - sonoyleniaaa : @Eciofia1 tranquillo un altro giorno - VeritasVper : @TenebraElaNotte Tranquillo ha ampia scelta visto che ripone la sua fiducia in personaggi di cosi specchiata integr… - Rosalba_Falzone : @VittorioSgarbi @stampasgarbi E tranquillo che i 300/400 morti al giorno non rientrano tra il 10% dei non vaccinati… -