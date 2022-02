Roma, si sveglia la mattina per palpeggiare le adolescenti che vanno a scuola in autobus (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma. Un maniaco seriale che sfruttava la confusione e gli assembramenti degli autobus per poter palpeggiare nelle parti intime delle giovani studentesse a bordo. Operava negli stessi orari, perché il suo target era quello, tra le 7.00 e le 8.00 del mattino. Proprio quando le ragazzine adolescenti prendevano l’autobus e andavano a scuola. Puntuale come sempre, saliva su quella linea, in quanto l’autobus passava proprio nei pressi di un istituto scolastico, dunque premeditato e studiato da tempo. Leggi anche: Maxi sequestro da 20 milioni di euro ai Casamonica: confiscate ville di lusso e società tra Roma e provincia Maniaco seriale a Roma Le segnalazioni erano state tante nel corso degli ultimi mesi, le ultime risalivano allo scorso 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022). Un maniaco seriale che sfruttava la confusione e gli assembramenti degliper poternelle parti intime delle giovani studentesse a bordo. Operava negli stessi orari, perché il suo target era quello, tra le 7.00 e le 8.00 del mattino. Proprio quando le ragazzineprendevano l’e andavano a. Puntuale come sempre, saliva su quella linea, in quanto l’passava proprio nei pressi di un istituto scolastico, dunque premeditato e studiato da tempo. Leggi anche: Maxi sequestro da 20 milioni di euro ai Casamonica: confiscate ville di lusso e società trae provincia Maniaco seriale aLe segnalazioni erano state tante nel corso degli ultimi mesi, le ultime risalivano allo scorso 4 ...

CorriereCitta : Roma, si sveglia la mattina per palpeggiare le adolescenti che vanno a scuola in autobus - AleAscalam : RT @MarcoStac: Una cosa molto dolce di chi vive fuori Roma è che non sospetta che l'80% circa dei romani (a stare bassi) non si sveglia nel… - latwittipe : RT @MarcoStac: Una cosa molto dolce di chi vive fuori Roma è che non sospetta che l'80% circa dei romani (a stare bassi) non si sveglia nel… - BlowbackFranz : RT @MarcoStac: Una cosa molto dolce di chi vive fuori Roma è che non sospetta che l'80% circa dei romani (a stare bassi) non si sveglia nel… - Sveglia_Italia_ : NON basta affatto un #BASTAgreenpass! Bisogna andare a Roma! -