“Provoca il cancro”. Allarme Unione Europea sul vino

Leggi su consumatore

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’vuole intervenire sulinserendo il bollino nero: ecco cosa significa l’apposizione eventuale L’ha intenzione di effettuare una stretta sulle cause dei tumori. Per contrastare il grande male del secolo si vuole intervenire per inserire nuove misure che limitano una delle cause maggiori della malattia: il consumo di alcol. In tal L'articolo proviene da Consumatore.com.