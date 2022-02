LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Zarco al comando, Bagnaia 4°. Buon passo della Ducati (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.52 Ci avviciniamo verso la conclusione della prima ora di Test a Mandalika. Per il momento benissimo la Ducati, Quartararo cerca feeling con la Yamaha, totalmente al coperto la Honda, interlocutoria la Suzuki. 02.48 Sono tutti rientrati ai box. L’unico in pista è Fabio Quartararo. 02.45 CLASSIFICA PRIME DIECI POSIZIONI: POS # RIDER GAP 1 5 J. Zarco 1:44.830 2 43 J. MILLER +0.018 3 33 B. BINDER +0.395 4 63 F. Bagnaia +0.431 5 88 M. OLIVEIRA +0.615 6 42 A. RINS +0.620 7 20 F. QUARTARARO +1.450 8 44 P. ESPARGARO +1.478 9 93 M. MARQUEZ +2.286 10 89 J. MARTIN +3.205 02.42 Marc Marquez si ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.52 Ci avviciniamo verso la conclusioneprima ora di. Per il momento benissimo la, Quartararo cerca feeling con la Yamaha, totalmente al coperto la Honda, interlocutoria la Suzuki. 02.48 Sono tutti rientrati ai box. L’unico in pista è Fabio Quartararo. 02.45 CLASSIFICA PRIME DIECI POSIZIONI: POS # RIDER GAP 1 5 J.1:44.830 2 43 J. MILLER +0.018 3 33 B. BINDER +0.395 4 63 F.+0.431 5 88 M. OIRA +0.615 6 42 A. RINS +0.620 7 20 F. QUARTARARO +1.450 8 44 P. ESPARGARO +1.478 9 93 M. MARQUEZ +2.286 10 89 J. MARTIN +3.205 02.42 Marc Marquez si ...

