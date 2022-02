La maggioranza degli europei teme l’invasione russa dell’Ucraina

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 febbraio 2022) In Europa il timore per un’invasioneda parte della Russia è alto. Un sondaggio paneuropeo (realizzato in sette Stati membri dell’Unione europea) dello European Council on Foreign Relations rivela come lain Francia (51%), Germania (52%), Italia (51%), Polonia (73%), Romania (64%) e Svezia (55%) ritiene che Mosca farà questo passo. Un’opinione condivisa da molti anche in Finlandia (44%). IL SOSTEGNO A KIEV La Nato viene considerato il principale difensore della sovranità ucraina ma glicredono anche che l’Unione europea debba intervenire a favorein caso di un’aggressione. La ripartizione per ogni Paese è la seguente: Finlandia (56% Ue-59% Nato), Francia (53%-55%), Germania (47%-50%), Italia (64%-67%), Polonia (80%-79%), Romania (57%-63%), Svezia ...