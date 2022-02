Inflazione record Usa: e in Europa cosa succede? (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’infiammata dell’Inflazione record in Usa al +7,5% fa tremare le borse europee viste al ribasso. Mentre Wall Street chiude in calo con l’1,81%. Su base mensile, negli States, l’indice dei prezzi al consumo è salito al ritmo dello 0,6%, così come a dicembre, più del +0,5% stimato. Una spirale inflazionistica che preoccupa le previsioni di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’infiammata dell’in Usa al +7,5% fa tremare le borse europee viste al ribasso. Mentre Wall Street chiude in calo con l’1,81%. Su base mensile, negli States, l’indice dei prezzi al consumo è salito al ritmo dello 0,6%, così come a dicembre, più del +0,5% stimato. Una spirale inflazionistica che preoccupa le previsioni di

