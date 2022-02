Il tweet di Famiglia Cristiana su Luc Montagnier che ha fatto arrabbiare i no vax (Di venerdì 11 febbraio 2022) Giovedì pomeriggio è arrivata l’ufficialità di quella notizia rilanciata il giorno prima dal quotidiano France Soir. Il premio Nobel per la Medicina del 2008 Luc Montagnier è morto all’età di 89 anni. Il medico, dopo esser apparso di recente in Italia per partecipare a una manifestazione contro il Green Pass (e il vaccino anti-Covid) a Milano insieme a Gianluigi Paragone, era sparito dalla circolazione e da giorni non si sapeva più nulla di lui. Poi una serie di voci e la conferma del suo decesso. Una morte raccontata così da Famiglia Cristiana sui social. È morto a 89 anni #LucMontagnier, Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per le sue ricerche sul virus dell’AIDS. Negli ultimi tempi si era distinto per prese di posizione polemiche e senza basi scientifiche. pic.twitter.com/t2tJwG8K0D — Famiglia ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Giovedì pomeriggio è arrivata l’ufficialità di quella notizia rilanciata il giorno prima dal quotidiano France Soir. Il premio Nobel per la Medicina del 2008 Lucè morto all’età di 89 anni. Il medico, dopo esser apparso di recente in Italia per partecipare a una manifestazione contro il Green Pass (e il vaccino anti-Covid) a Milano insieme a Gianluigi Paragone, era sparito dalla circolazione e da giorni non si sapeva più nulla di lui. Poi una serie di voci e la conferma del suo decesso. Una morte raccontata così dasui social. È morto a 89 anni #Luc, Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per le sue ricerche sul virus dell’AIDS. Negli ultimi tempi si era distinto per prese di posizione polemiche e senza basi scientifiche. pic.twitter.com/t2tJwG8K0D —...

