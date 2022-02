Covid-19 | ancora tanti morti Brusaferro | Omicron 99 | 1% di diffusione | rischio reinfezione

(Di venerdì 11 febbraio 2022)in calo la curva epidemica in Italia ma il numero di vittime è sempre alto. Per il quarto giorno consecutivo anche le ospedalizzazioni registrano un segno meno: scende il numero dei ricoveri sia nelle terapie intensive, sia nei reparti ordinari. Intanto, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, ha evidenziato che "con Variantesi conferma un fenomeno di possibilità di". "I dati evidenziano come laabbia la quasi totale circolazione nel Paese, pari al 99,1%", ha detto. Allo stesso tempo, il ministero della Salute ha reso noto che "alla luce dei dati della Cabina di Regia la Regione Molise passa dal bianco al giallo e la Regione Sicilia dall'arancione al giallo". Dall'odierno bollettino sull'emergenza coronavirus del ministero della Salute, ...

Aumentala pressione sugli ospedali. I ricoverati per- 19 sono 105 (+4) di cui 7 (+1) in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20.100. ...Sul Detonatore, in merito al, abbiamo scritto tanto. E questo era inevitabile. Siamo nati nel Giugno del 2020, in piena emergenza. Siamo vivioggi dopo quasi due anni, nel corso dei ..."L'incidenza dei casi Covid scende a 962 per 100mila abitanti - spiegano - e ... Si conferma inoltre una lenta decrescita del numero di persone non vaccinate, "che sono però ancora alcuni milioni nel ...Il bollettino di oggi, venerdì 11 febbraio, certifica una nuova diminuzione dei contagi da Covid 19. Purtroppo si registrano ancora una volta numerosi decessi: 334. Vediamo la situazione regione ...