Corruzione e peculato in Sardegna. A giudizio l'ex presidente Cappellacci. Tangente in cambio dell'erogazione di fondi pubblici. Con il deputato di FI a processo pure l'assessora Zedda (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nuovi guai per l'ex presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci. Indagato nel 2018 appena eletto deputato nelle liste di Forza Italia, è arrivata ieri la doccia fredda. Il giudice per l'udienza preliminare di Cagliari, Giorgio Altieri, accogliendo la richiesta dei pubblici ministeri Emanuele Secci e Diana Lecca, lo ha rinviato a giudizio per Corruzione e peculato insieme all'assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda, (la Procura le contesta solo il peculato). L'ACCUSA. Si ritroveranno alla sbarra il prossimo 19 maggio, davanti ai giudici della secsonda sezione penale del tribunale insieme a Roberto Bonanni – manager della società Zernike attorno alla quale ruota tutta ...

