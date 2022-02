(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Questa mattina, in consiglio regionale, si è svolta una riunione organizzata dal Presidente del Consiglio, Gennaro, per discutere la decisione dell’di, che imballa e spedisce prodotti del tabacco per conto dei Monopoli di Stato, di chiudere l’attività nel prossimo mese di ottobre e rafforzare la sede di Anagni. Una decisione incomprensibile pere politica, visto che, l’non presenta alcuna crisi di mercato ma addirittura ha continui incrementi di utili. Al tavolo erano presenti, inazionali, territoriali ed RSAliCgil, CISL USB e FLAI, l’Assessore regionale al lavoro Antonio ...

anteprima24 : ** Chiusura della #Logista a #Maddaloni, #Oliviero e #Marchiello incontrano #Sindacati e direzione #Azienda **… - AppiaPolis : New post (CHIUSURA DELLA LOGISTA A MADDALONI, OLIVIERO E MARCHIELLO INCONTRANO I SINDACATI E LA DIREZIONE DELL’AZIE… - susydigennaro : RT @napolimagazine: REGIONE CAMPANIA - Chiusura della Logista a Maddaloni, Oliviero e Marchiello incontrano i sindacati e la direzione dell… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REGIONE CAMPANIA - Chiusura della Logista a Maddaloni, Oliviero e Marchiello incontrano i sindacati e la direzione dell… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REGIONE CAMPANIA - Chiusura della Logista a Maddaloni, Oliviero e Marchiello incontrano i sindacati e la direzione dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura della

Il tutto con l'obiettivo di dare un contributo alla risoluzione del problemadegli sportelli bancari, soprattutto nei comuni più piccoli. "La farmacia " si legge infatti sul sito di ......ha oggi una valenza legale definita dalla Convenzione sull'apartheid e dallo statuto di Roma... In, Lapid accusa Amnesty di antisemitismo. Il giornalista britannico Chris McGreal, ex ...L’azienda non deve chiudere, ci aspettiamo che i vertici responsabilmente ... del sindaco di Capannori e presidente della Provincia Menesini, del consigliere con delega al lavoro di Lucca ...Mondo - La chiusura annunciata dal ministero russo degli Affari esteri arriva mentre e' ancora in corso la crisi internazionale tra Mosca e i Paesi occidentali ... ...