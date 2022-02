Biathlon | Dorothea Wierer ha vinto il bronzo grazie al range time | velocità da non credere al poligono

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Per la prima volta in carrieraoggi hauna medaglia individuale alle Olimpiadi: l’azzurra ha conquistato ilnell’odierna 7.5 km sprint anchealla sua proverbialenel rilascio dei colpi al, accompagnata da una precisione assoluta. L’azzurra, infatti, oggi ha chiuso al primo posto sia nella statistica riservata allo shootingsia in quella riservata al, compensando così il 20° crono sugli sci per portarsi alla medaglia di. Perci sono voluti 45.0 secondi per coprire i 10 bersagli e, nel complesso 1:40.2 per entrare ed uscire da entrambi i poligoni. I tre giri da 2.5 km dell’azzurra sono stati coperti in ...