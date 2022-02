All’Allianz Stadium è tornato il Collector’s day (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo Juventus Museum, come molti musei del calcio, vive grazie ai cimeli che appartengono ai collezionisti privati. Collezionisti che hanno deciso di permettere a tutti di poter respirare la storia. Il Club, per ringraziarli, dopo la pausa forzata dello scorso anno, ha ripristinato il “Collector’s Day” All’Allianz Stadium, nella splendida cornice del Legends Club, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, in compagnia di quattro Legends bianconere: Massimo Bonini, Luigi De Agostini, Giuseppe Furino e Beniamino Vignola. Durante la serata ha preso la parola il Presidente dello Juventus Museum, Paolo Garimberti: «Questi incontri con coloro che hanno contribuito in modo davvero importante ad arricchire e a rendere ancora più attraente lo Juventus Museum erano diventati una piacevole tradizione, gastronomica e ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo Juventus Museum, come molti musei del calcio, vive grazie ai cimeli che appartengono ai collezionisti privati. Collezionisti che hanno deciso di permettere a tutti di poter respirare la storia. Il Club, per ringraziarli, dopo la pausa forzata dello scorso anno, ha ripristinato il “Day”, nella splendida cornice del Legends Club, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, in compagnia di quattro Legends bianconere: Massimo Bonini, Luigi De Agostini, Giuseppe Furino e Beniamino Vignola. Durante la serata ha preso la parola il Presidente dello Juventus Museum, Paolo Garimberti: «Questi incontri con coloro che hanno contribuito in modo davvero importante ad arricchire e a rendere ancora più attraente lo Juventus Museum erano diventati una piacevole tradizione, gastronomica e ...

